Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ

Парламент Ирана одобрил законопроект о временном прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает ТАСС.

Теперь инспекторам агентства будет запрещен въезд в страну до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность иранских ядерных объектов.

Представитель парламента Алиреза Салими сообщил, что законопроект включает в себя детальные условия, согласно которым сотрудники МАГАТЭ не смогут проводить инспекции в Иране.

— Это решение вступит в силу, если не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и мирной ядерной деятельности, — сообщил он.

Окончательное решение об этом будет принимать Высший совет национальной безопасности Ирана.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что некоторые аспекты иранской ядерной программы можно обсуждать и по ним можно достигать соглашений.



Анастасия Фартыгина