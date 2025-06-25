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Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ

10:45, 25.06.2025
Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Парламент Ирана одобрил законопроект о временном прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает ТАСС.

  • Теперь инспекторам агентства будет запрещен въезд в страну до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность иранских ядерных объектов.

Представитель парламента Алиреза Салими сообщил, что законопроект включает в себя детальные условия, согласно которым сотрудники МАГАТЭ не смогут проводить инспекции в Иране.

— Это решение вступит в силу, если не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и мирной ядерной деятельности, — сообщил он.
Окончательное решение об этом будет принимать Высший совет национальной безопасности Ирана.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что некоторые аспекты иранской ядерной программы можно обсуждать и по ним можно достигать соглашений.

Анастасия Фартыгина

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