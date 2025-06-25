Россияне начали активно выбирать для отдыха города Вьетнама и Турции

Фото: Максим Платонов

Летом 2025 года россияне значительно увеличили бронирование отелей в популярных туристических направлениях. Аналитики сервиса OneTwoTrip проанализировали данные и обнаружили, что 74% заказов приходится на отдых в России, сообщает «RT на русском».

Наибольший рост спроса наблюдается в турецком Белеке, где количество бронирований увеличилось более чем в три раза. Интерес к жилью в вьетнамскому Нячанге вырос более чем в два раза. Также в два раза увеличился спрос на отдых в Севастополе.

В десятку самых популярных городов для летнего отдыха вошли Барселона (+89%), Ницца (+82%), Смоленск (+81%), Валенсия (+78%), Лоо (+73%), Алма-Ата (+72%) и Владимир (+65%).

Среди направлений, где спрос заметно упал, лидируют Афины с уменьшением на 76%. Почти на столько же снизился интерес к отдыху в Витязево (-73%) и Неаполе (-71%). Значительно меньше россиян отправится в Анапу (-67%), Доху (-60%), Ханой (-59%), Варшаву (-58%), Римини (-57%), Куала-Лумпур (-56%) и Нью-Йорк (-45%).

Напомним, что Казань вошла в топ-10 популярных городов России для осеннего отдыха.



Анастасия Фартыгина