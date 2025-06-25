КФУ занял 8-е место в Национальном рейтинге университетов — 2025

Фото: Ринат Назметдинов

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) вошел в число лучших вузов России, заняв 8-е место в XVI Национальном рейтинге университетов — 2025, опубликованном «Интерфаксом».

В рейтинге, который охватывает 389 университетов страны, лидируют такие вузы, как Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». В десятке лучших также оказались Московский физико-технический институт, Высшая школа экономики и другие ведущие учебные заведения.

Казанский университет стал одним из 29 национальных исследовательских вузов, которые были оценены в этом проекте. В рейтинг вошли как федеральные, так и опорные университеты, а также несколько негосударственных вузов.

Напомним, что средняя зарплата выпускников КФУ (2019—2024 гг.), работающих в IT, за год увеличилась на 21% — до 40 тыс. рублей что является самым высоким показателем.



Анастасия Фартыгина