Прокуратура помогла казанскому предпринимателю решить проблему с электроэнергией

Фото: Екатерина Петрова

В Казани прокуроры предотвратили потенциальные проблемы для бизнеса, вмешавшись в ситуацию с отсутствием электроэнергии в коммерческом помещении. Директор частной фирмы, который приобрел это помещение, не мог начать свою деятельность из-за того, что застройщик не установил необходимые системы учета электроэнергии, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По словам директора компании, «при приобретении мы столкнулись с проблемой, связанной с тем, что в данном помещении отсутствовала электроэнергия, поскольку застройщик не установил интеллектуальные системы учета».

После обращения предпринимателя в прокуратуру Приволжского района надзорное ведомство быстро отреагировало и обязало застройщика устранить нарушения. В результате директор фирмы смог заключить договор с ресурсоснабжающей организацией и начать коммерческую деятельность.

— В кратчайшие сроки прокуратура обязала застройщика установить интеллектуальную систему приборов учета, и в настоящее время договор по энергоснабжению нами заключен, — рассказал он.

Анастасия Фартыгина