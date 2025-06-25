Сегодня в Татарстане потеплеет до +26 градусов
Сегодня в Татарстане потеплеет до +26 градусов, сообщили в Гидрометцентре.
Ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, локально сильный, в отдельных районах гроза и град.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6—11 м/с, днем местами возможны кратковременные усиления до 15—20 м/с, локально — до 23 м/с.
Максимальная температура воздуха днем составит от +21 до +26˚, в Казани — +23 до +25˚.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.