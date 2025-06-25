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Сегодня в Татарстане потеплеет до +26 градусов

07:00, 25.06.2025
Сегодня в Татарстане потеплеет до +26 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане потеплеет до +26 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, локально сильный, в отдельных районах гроза и град.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6—11 м/с, днем местами возможны кратковременные усиления до 15—20 м/с, локально — до 23 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит от +21 до +26˚, в Казани — +23 до +25˚.

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