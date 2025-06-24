«Аэрофлот» изменил расписание рейсов в Казань, Самару и Саратов из-за ограничений в аэропортах

Фото: Рената Валеева

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о корректировке расписания полетов в Казань, Самару и Саратов в связи с введенными ограничениями в работе местных аэропортов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По данным Росавиации, ограничения были введены в аэропорту Саратова «Гагарин» в 09.29 по московскому времени, в аэропорту Самары «Курумоч» — в 12.00 мск, а в аэропорту Казани — в 16.30 мск. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Для международных аэропортов города Казань и города Нижнекамск введен режим «Ковер».

Рената Валеева