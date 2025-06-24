В Татарстане 11 выпускников набрали 200 баллов

В Татарстане утверждены результаты ЕГЭ по информатике и иностранным языкам. Об этом сообщили в Минобрнауки республики.



В этом году ЕГЭ по информатике в компьютерной форме (КЕГЭ) сдавали 3 328 выпускников, что больше, чем в прошлом году (3 087). Однако средний балл по предмету снизился и составил 60,54 (в 2024 году — 62,26). Доля выпускников, не преодолевших минимальный порог в 40 баллов, составила 13,23% (439 человек).

Несмотря на это, количество 100-балльников по информатике значительно возросло: в этом году высший балл получили 28 выпускников, тогда как в 2024 году их было всего девять.

Особо отличились Матвей Конышев и Алина Шайдуллина, выпускники лицея №131 Вахитовского района Казани, которые смогли набрать максимальные 200 баллов (100 по информатике и 100 по математике профильного уровня). Всего в республике 11 выпускников, получивших 200 баллов по результатам двух экзаменов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лидерами по подготовке стобалльников КЕГЭ стали лицей №131 Вахитовского района Казани и лицей им. Н. Лобачевского КФУ, подготовившие по три выпускника, получивших высший балл. По два стобалльника подготовили лицей-интернат КНИТУ-КАИ, IT-лицей КФУ и лицей №78 им. А.С. Пушкина, г. Набережные Челны.



Результаты ЕГЭ по иностранным языкам показали разнонаправленную динамику:

Английский язык: ЕГЭ по английскому языку сдали 1 883 выпускника (в 2024 году — 1 910). Средний балл снизился до 70,64 (в 2024 году — 75,81). Минимальный порог не смогли преодолеть 18 выпускников (0,96%). Количество 100-балльников также уменьшилось: пять в этом году против 35 в 2024-м.

Немецкий язык: экзамен сдали 12 выпускников (в 2024 году — 11). Средний балл незначительно увеличился, до 65,83 (в 2024 году — 65,55).

Французский язык: ЕГЭ по французскому языку сдали четыре выпускника (в 2024 году — 10). Средний балл вырос и составил 83,25 (в 2024 году — 77,8).

Китайский язык: в этом году ЕГЭ по китайскому языку сдали три выпускника (в 2024 году — шесть). Средний балл также увеличился до 85 (в 2024 году — 79,17).

Рената Валеева