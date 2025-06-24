Чернышенко: в России будут увеличены расходы на науку

Стратсессия под руководством премьер-министра Михаила Мишустина завершилась принятием ключевых решений, направленных на усиление поддержки российской науки. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, подчеркнув, что будут усовершенствованы системы мотивации и поддержки научных работников, расширено развитие исследовательской инфраструктуры и увеличены расходы на научную сферу.

— По итогам стратсессии в соответствии с поручениями председателя правительства будет совершенствоваться система поддержки и мотивации научных работников, развитие инфраструктуры исследований. И, конечно, будет планомерное увеличение затрат на научную сферу, — цитирует ТАСС слова Чернышенко.

Напомним, к 2030 году в соответствии с поставленными целями затраты на науку должны достигнуть не менее 2% ВВП, что в денежном эквиваленте составит более 6 трлн рублей. Этот объем финансирования будет обеспечен, в том числе, за счет привлечения инвестиций частного бизнеса.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам Чернышенко, Россия обладает значительным научным потенциалом: более 340 тысяч исследователей работают в более чем 4 тыс. научных организаций. В настоящее время Россия занимает 8-е место в мире по объему научных исследований и разработок.

Вице-премьер также рассказал о масштабной подготовительной работе, предшествовавшей принятию стратегических решений. «В подготовке модели развития науки участвовали практически все представители сферы научной, высокотехнологичного бизнеса, федеральных ведомств, регионов. Было более тысячи экспертов, разбитых по 10 рабочим группам», — сообщил он.

Ключевыми задачами рабочих групп стали:

поиск инструментов стимулирования внебюджетных инвестиций в науку;

развитие системы приоритизации государственных расходов на науку и технологии;

обеспечение эффективности затрат и вложений в научную сферу.

Рената Валеева