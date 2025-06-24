Минниханов выразил соболезнования Ирану в связи с американскими и израильскими ударами

Глава Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» Рустам Минниханов направил письмо президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану, в котором выразил соболезнования в связи с американскими и израильскими ракетно-бомбовыми ударами по территории Ирана.

В своем обращении Минниханов отметил:

— С чувством возмущения и глубокой обеспокоенности восприняли сообщения об американских и израильских ракетно-бомбовых ударах по территории Исламской Республики Иран, — сказано в сообщении.

Он подчеркнул, что мировая общественность не может оставаться равнодушной к подобным актам агрессии, которые нарушают международное право, разрушают мир и создают угрозу глобальной ядерной катастрофы.

Минниханов также напомнил о поддержке России усилий по мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и выдвигаемых инициативах для достижения взаимоприемлемых договоренностей.

— От имени Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» и от меня лично примите искренние слова соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, — говорится в письме.

Глава Татарстана пожелал руководству Ирана мужества и стойкости, а иранскому народу — мирного неба над головой, безопасности и благополучия.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о нанесении ударов по военным объектам Израиля за несколько минут до вступления в силу объявленного перемирия.

Рената Валеева