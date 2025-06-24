В Иннополисе появится памятник Николе Тесле

Фото: Артем Дергунов

В Иннополисе, городе высоких технологий в Татарстане, планируется установка скульптуры, посвященной выдающемуся сербскому ученому и изобретателю Николе Тесле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города.

Памятник, созданный сербским скульптором, членом Международной ассоциации художников при ООН и действительным членом Российской академии художеств Драганом Раденовичем, уже изготовлен и находится в Белграде. Согласно планам, скульптура будет установлена рядом с Университетом Иннополис.

— В городе Иннополис планируется установка скульптуры, посвященной известному сербскому ученому Николе Тесле. Скульптуру планируют установить рядом с Университетом Иннополис. Она подчеркнет инновационность города и привлечет интерес туристов, — отметили в пресс-службе.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В настоящее время Институт устойчивого развития поселений занимается разработкой технического задания на благоустройство и подготовку площадки для установки монумента. Финансирование проекта осуществляется за счет спонсорских средств.

— Мы, как город, всегда открыты к таким инициативам. Это будет первая скульптура в Иннополисе — символ научного и технологического будущего, которое мы строим вместе, — подчеркнул мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков, чьи слова приводит пресс-служба.

Инициатором установки памятника выступил Институт устойчивого развития поселений, приурочив ее к XVI саммиту стран БРИКС, прошедшему в Казани в 2024 году. Проект получил поддержку Министерства культуры Республики Татарстан, администрации Верхнеуслонского района, города Иннополис и Университета Иннополис.

Рената Валеева