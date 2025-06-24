Верховный суд признал экстремистской и запретил в России украинскую организацию
Верховный суд России признал экстремистской и постановил запретить деятельность украинской организации «Аллатра»*, сообщает ТАСС.
— Иск прокуратуры удовлетворить, организацию «Аллатра»* признать экстремистской и запретить деятельность на территории РФ, — заявили в суде.
Иск подал генеральный прокурор России. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.
«Аллатра»* — международное религиозное движение, созданное на Украине. В 2023 году в России его признали нежелательной организацией.
В Генпрокуратуре ранее указывали, что члены движения на территории России получают указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти.
Справка
*организация признана экстремисткой, деятельность является запрещенной на территории РФ, включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России
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