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Путин подписал закон об открытии счетов подросткам в банках только с согласия родителей

17:08, 24.06.2025
Путин подписал закон об открытии счетов подросткам в банках только с согласия родителей
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий самостоятельность подростков в возрасте от 14 до 18 лет при открытии банковских счетов. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, для открытия счета в банке несовершеннолетним потребуется согласие их законных представителей — родителей, усыновителей или попечителей.

Исключение составят случаи, когда подросток обладает полной дееспособностью, а именно: вступил в брак (в предусмотренных законом случаях), работает по трудовому договору или занимается предпринимательской деятельностью с согласия родителей или опекунов.

Закон вступит в силу с 1 августа 2025 года.

Рената Валеева

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