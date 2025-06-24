Более 12 тыс. волонтеров в Татарстане собирают гумпомощь для участников СВО

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане активно развивается волонтерское движение по поддержке военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО. Об этом в прямом эфире сообщил министр по делам молодежи Ринат Садыков. По его словам, более 12 тыс. молодых волонтеров регулярно занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи.

В вузах республики реализуются программы поддержки студентов, которые временно приостановили учебу для участия в СВО. Совместно с руководством университетов разработаны меры помощи как для самих участников СВО, так и для их семей.

Особое внимание уделяется психологической поддержке семей военнослужащих. В муниципалитетах работают центры психолого-педагогической поддержки, где специалисты консультируют семьи, проводят тренинги и встречи. В качестве примера Ринат Садыков привел альметьевский центр «Нур», где регулярно проводятся занятия с родственниками бойцов, оказывающие психологическую поддержку и вовлекающие их в общественно полезную деятельность.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Молодежные центры и клубы организуют встречи с военнослужащими, приезжающими в отпуск, с подростками. Бойцы делятся своим опытом, рассказывают о причинах начала спецоперации и отвечают на вопросы молодежи.

— Самая сложная, но при этом ключевая работа по возвращению участников СВО к мирной жизни еще впереди, и республика готова к ее системной реализации, — подчеркнул Ринат Садыков.

Рената Валеева