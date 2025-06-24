Путин подписал закон о крупных штрафах для иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий значительные штрафы для иностранных агентов за несоблюдение требований Министерства юстиции. Соответствующий документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

Нововведения внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ и предусматривают штрафные санкции в зависимости от статуса нарушителя. Физические лица, признанные иностранными агентами, будут штрафоваться на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы составят от 100 до 300 тысяч рублей, а юридические лица, имеющие статус иностранного агента, могут быть оштрафованы на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Закон также устанавливает ответственность за распространение информации о своей деятельности без необходимой маркировки или с нарушением ее установленной формы. В этом случае штраф для иностранных агентов составит от 30 до 50 тысяч рублей.

Согласно новому закону, иностранные агенты могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение порядка их деятельности заочно.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается необходимость усиления контроля за деятельностью иностранных агентов и обеспечения соблюдения ими российского законодательства. Критики закона, однако, выражают опасения по поводу возможных ограничений свободы слова и деятельности некоммерческих организаций.

Иностранцам, совершившим действия, нарушающие интересы России, за пределами страны, будет запрещен въезд на территорию страны. Об этом заявил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.



Рената Валеева