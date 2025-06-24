Набережночелнинский «Адреналин сервис» готовится обратиться в МВД из-за «заказных» публикаций о невыплате зарплаты

Компания планирует обратиться в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, причастных к распространению недостоверной информации

Фото: скриншот сайта adrenaline-service.ru

Транспортная компания «Адреналин Сервис» из Набережных Челнов сообщила «Реальному времени», что инициировала внутреннее расследование после публикации в СМИ сообщений о невыплате заработной платы сотрудникам. Руководство организации опровергает данные обвинения и заявляет о стабильной работе предприятия.

Ранее «Реальное время» сообщало, что глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о невыплатах зарплаты в компании.

По заявлению представителя компании «Адреналин Сервис» Елизаветы Лазаревой, предприятие работает в штатном режиме и своевременно исполняет все финансовые обязательства перед сотрудниками, включая выплату заработной платы. Компания также не имеет задолженностей по налогам, сборам и лизинговым платежам.

— Просто даже интересно, почему публикации фокусируются на нас, а не на сотнях транспортных компаний, где фиксируются массовые изъятия лизинговой техники, серьезные нарушения кассовой дисциплины и крупные долги по зарплатам, налогам и сборам? Негативный информационный вброс в адрес успешной и социально ответственной компании, обеспечивающей сотни рабочих мест, вызывает обоснованные подозрения в заказном характере публикаций со стороны конкурентов, стремящихся подорвать нашу деловую репутацию, — заявила Елизавета Лазарева.

В ходе проверки выявлены следующие обстоятельства: напряженность среди водителей возникла после того, как компания подала заявление в МВД на одного из сотрудников за хищение топлива. Кроме того, зафиксирован межличностный конфликт между группой водителей и руководством.

Руководство компании утверждает, что некоторые водители, участвовавшие в создании материалов для СМИ, ранее нарушали трудовую дисциплину. Компания планирует обратиться в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, причастных к распространению недостоверной информации.



Дмитрий Зайцев