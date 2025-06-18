В Набережных Челнах начата проверка из-за невыплаты зарплаты работникам «Адреналин Сервиса»

Фото: Татьяна Демина

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что работникам компании «Адреналин Сервис» в Набережных Челнах уже полгода не выплачивают зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Более 30 сотрудников транспортной компании не получают зарплату, и их обращения к руководству не дали результатов.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Андреевичу Липскому доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, — говорится в сообщении ведомства.

Также накануне в Казани возбудили уголовное дело против «Булгар-Сервиса» за невыплату зарплаты на 4,3 млн рублей



Анастасия Фартыгина