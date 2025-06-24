В Татарстане размер депутатских компенсаций будет определять президиум Госсовета

В Татарстане меняется порядок определения размера компенсации расходов, связанных с депутатской деятельностью. С 1 июля 2025 года конкретную сумму выплат будет устанавливать президиум Госсовета республики. Соответствующий закон, подписанный раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее размер ежемесячной компенсации был фиксированным и составлял 5 тысяч рублей. Теперь же в законе «О статусе депутата Государственного Совета Республики Татарстан» прописано, что депутату будут производить выплаты «в размере, установленном президиумом Госсовета Татарстана». Финансирование будет осуществляться из республиканского бюджета, предназначенного для содержания аппарата парламента.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В новой редакции закона прежняя формулировка о «возмещении дополнительных расходов, связанных с осуществлением полномочий, в размере 5 тысяч рублей» упразднена.

Согласно закону, к компенсируемым расходам относятся:

расходы на приобретение и обслуживание компьютерной техники;

приобретение сувенирной продукции, подарков, цветов;

информирование избирателей о приемах и встречах;

оплата услуг связи, включая мобильную связь и интернет;

транспортное обслуживание;

приобретение канцелярских товаров;

аренда помещений для встреч с избирателями и содержание приемных.

Круг компенсируемых расходов зависит от гарантий, предоставляемых депутату.

В первом полугодии 2025 года Татарстан увеличил свои бюджетные доходы. За пять месяцев поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет составило 235,4 млрд рублей.

Рената Валеева