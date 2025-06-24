В Казани доложили о ходе дорожных работ на улице Галиаскара Камала

В Казани начался ремонт улицы Галиаскара Камала, который проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Улица протяженностью 0,9 км и шириной в две полосы проходит от улицы Нариманова до улицы Татарстан, сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

На данный момент уже выполнены несколько важных этапов работ. Заменены люки смотровых колодцев, проведено фрезерование старого асфальта, а также уложены новые слои асфальтобетонного покрытия из высокопрочного материала ЩМА-16 на площади более 12 тыс. кв. м.

Кроме того, отремонтированы тротуары общей площадью 750 кв. м, заменено 1 865 погонных метров дорожного бортового камня и 189 погонных метров тротуарного бортового камня.

В рамках проекта также предусмотрены меры по обеспечению безопасности дорожного движения. На улице установят 15 новых дорожных знаков, 200 погонных метров пешеходных ограждений и нанесут дорожную разметку.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Автодорстрой», а контроль за их качеством осуществляет Министерство транспорта Татарстана.

Также с 24 июня по 20 июля в Казани для обеспечения проведения ремонтных работ частично ограничат движение транспорта по улице Рахматуллина. Ограничение коснется участка дороги от дома №5 до дома №3.

Анастасия Фартыгина