Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников при съеме квартиры
Снимать квартиру онлайн удобно, но рискованно, поэтому эксперт по информационной безопасности Юрий Силаев советует быть внимательными и осторожными. Об этом сообщил «RT на русском».
Прежде всего обращайте внимание на качество объявления: подробное описание, точный адрес и много фотографий — признаки настоящего хозяина. Просите свежие снимки или показ по видеосвязи.
- Никогда не переводите деньги до подписания договора и личного или видеознакомства с арендодателем. Остерегайтесь срочных предоплат.
- Не соглашайтесь на нестандартные способы оплаты (электронные кошельки, криптовалюта). Используйте банковский перевод с указанием назначения платежа.
- Проверяйте документы арендодателя: просите скан или фото паспорта и документов на квартиру. Можно попросить сделать селфи с паспортом на фоне квартиры.
- Обращайте внимание на историю объявления и аккаунта арендодателя: свежий профиль без отзывов — тревожный сигнал. Ищите объявление на других сайтах.
- Внимательно читайте договор аренды: убедитесь, что в нем указаны сроки аренды, сумма платежа, условия возврата депозита и порядок расторжения договора.
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