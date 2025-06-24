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Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников при съеме квартиры

12:53, 24.06.2025
Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников при съеме квартиры
Фото: Реальное время

Снимать квартиру онлайн удобно, но рискованно, поэтому эксперт по информационной безопасности Юрий Силаев советует быть внимательными и осторожными. Об этом сообщил «RT на русском».

Прежде всего обращайте внимание на качество объявления: подробное описание, точный адрес и много фотографий — признаки настоящего хозяина. Просите свежие снимки или показ по видеосвязи.

  • Никогда не переводите деньги до подписания договора и личного или видеознакомства с арендодателем. Остерегайтесь срочных предоплат.
  • Не соглашайтесь на нестандартные способы оплаты (электронные кошельки, криптовалюта). Используйте банковский перевод с указанием назначения платежа.
  • Проверяйте документы арендодателя: просите скан или фото паспорта и документов на квартиру. Можно попросить сделать селфи с паспортом на фоне квартиры.
  • Обращайте внимание на историю объявления и аккаунта арендодателя: свежий профиль без отзывов — тревожный сигнал. Ищите объявление на других сайтах.
  • Внимательно читайте договор аренды: убедитесь, что в нем указаны сроки аренды, сумма платежа, условия возврата депозита и порядок расторжения договора.
Анастасия Фартыгина

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