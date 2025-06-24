Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников при съеме квартиры

Фото: Реальное время

Снимать квартиру онлайн удобно, но рискованно, поэтому эксперт по информационной безопасности Юрий Силаев советует быть внимательными и осторожными. Об этом сообщил «RT на русском».

Прежде всего обращайте внимание на качество объявления: подробное описание, точный адрес и много фотографий — признаки настоящего хозяина. Просите свежие снимки или показ по видеосвязи.

Никогда не переводите деньги до подписания договора и личного или видеознакомства с арендодателем. Остерегайтесь срочных предоплат.

Не соглашайтесь на нестандартные способы оплаты (электронные кошельки, криптовалюта). Используйте банковский перевод с указанием назначения платежа.

Проверяйте документы арендодателя: просите скан или фото паспорта и документов на квартиру. Можно попросить сделать селфи с паспортом на фоне квартиры.

Обращайте внимание на историю объявления и аккаунта арендодателя: свежий профиль без отзывов — тревожный сигнал. Ищите объявление на других сайтах.

Внимательно читайте договор аренды: убедитесь, что в нем указаны сроки аренды, сумма платежа, условия возврата депозита и порядок расторжения договора.

Анастасия Фартыгина