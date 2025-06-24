Эксперт назвала пять главных ошибок при выборе профессии

Фото: Мария Зверева

Координатор профориентационного фестиваля «День выбора» Екатерина Болотова рассказала о распространенных ошибках, которые совершают подростки и их родители при выборе профессии, сообщает «RT на русском».

Первая и самая важная ошибка — это когда родители принимают решение за ребенка.

— Неправильно, когда подросток оказывается в ситуации, где финальное решение принимают взрослые. Важно обсудить интересы ребенка и пройти профориентационные тесты вместе, — советует Болотова.

Вторая ошибка заключается в выборе профессии только из-за высокой зарплаты.

— Иногда подростки думают: «Мне все равно, кем быть, лишь бы платили хорошо». Нужно обсуждать не только доход, но и суть работы, — добавляет эксперт.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Третья ошибка — это следование моде. Подростки часто выбирают профессии просто потому, что они популярны, не понимая их сути.

— Родителям стоит обсудить с ребенком его выбор, чтобы убедиться, что он действительно интересен ему, — отвечает Болотова.

Четвертая ошибка связана с неверной самооценкой. Некоторые подростки либо недооценивают свои способности, либо ставят заведомо недостижимые цели.

— Главное — формировать установку на движение и пробу, — говорит она.

Пятая ошибка — это восприятие выбора профессии как окончательного.

— Родителям важно объяснить школьнику, что современная карьера — это сеть возможных направлений, где можно менять курс и получать новое образование, — заключила Болотова.

Анастасия Фартыгина