Канадский форвард Ник Петан выразил желание остаться в «Ак Барсе»

Фото: Динар Фатыхов

Канадский нападающий Ник Петан выразил желание остаться в казанском «Ак Барсе» по окончании нынешнего контракта. Соглашение с хоккеистом истекает 31 мая 2025 года.

— Я доволен тем, как провел свой первый сезон в «Ак Барсе», так что хотел бы остаться в команде. Мне нравится здесь играть. Сейчас у меня нет желания менять команду. Я чувствую себя комфортно в «Ак Барсе», — заявил хоккеист Metaratings.ru.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Петан перешел в «Ак Барс» летом прошлого года, в прошедшем регулярном чемпионате канадец набрал 44 (11+33) очка в 47 матчах. В плей-офф нападающий забил два гола и отдал четыре ассиста в 13 играх.



«Ак Барс» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина дошел до четвертьфинала турнира, где проиграл московскому «Динамо» с общим счетом 2:4.

Зульфат Шафигуллин