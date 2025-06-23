Axios: США знали об иранской подготовке к удару по базе «Аль-Удейд» в Катаре

Фото: Максим Платонов

Администрация президента США Дональда Трампа заранее располагала информацией о том, что Иран планирует ракетный удар по авиабазе США «Аль-Удейд» в Катаре, сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Иран координировал атаку на базу с властями Катара, и США были уведомлены об угрозе заблаговременно.

— У США было «очень хорошее предварительное оповещение» об ударе, — цитирует издание «Интерфакс».

Данная информация перекликается с более ранними сообщениями The New York Times, которые, ссылаясь на иранские источники, утверждали, что Тегеран предупредил Катар о готовящихся ударах по американской военной базе с целью минимизировать потенциальные жертвы.

Факт ракетного обстрела базы «Аль-Удейд» Ираном подтвердил сотрудник Минобороны США в комментарии Axios.

— Я могу подтвердить, что сегодня база «Аль-Удейд» подверглась обстрелу ракетами малой и средней дальности, стартовавшими из Ирана. В данный момент сообщений о пострадавших среди американцев нет, — заявил представитель ведомства.



Рената Валеева