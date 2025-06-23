В Катаре находятся не более 100 организованных российских туристов, сообщает АТОР

Фото: Максим Платонов

По предварительным данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящее время в Катаре могут находиться не более 100 организованных российских туристов. Как пояснили в АТОР, Катар не является популярным летним направлением и чаще используется как транзитный пункт.

В то же время, количество самостоятельных путешественников и пассажиров, использующих катарский аэропорт для стыковочных рейсов, может быть значительно выше, пишет ТАСС.

На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и ударов Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд, российское посольство в Катаре призвало граждан России к сохранению спокойствия и ограничению пребывания в местах массового скопления людей. Ранее Росавиация ввела запрет на полеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве ряда стран региона, включая Катар, до 26 июня.

Рената Валеева