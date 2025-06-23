Росавиация ввела ограничения на полеты в ряде стран Ближнего Востока

Фото: Максим Платонов

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Росавиация выпустила обновленные указания (NOTAM) для российских авиакомпаний, направленные на обеспечение безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Согласно документу, российским авиакомпаниям предписано:

не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана;

не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.

NOTAM доведен до авиакомпаний и действует до особого распоряжения, предварительно до 02:59 мск 26 июня 2025 года. Росавиация подчеркнула, что обеспечение безопасности полетов является приоритетом.

Рената Валеева