Росавиация ввела ограничения на полеты в ряде стран Ближнего Востока
В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Росавиация выпустила обновленные указания (NOTAM) для российских авиакомпаний, направленные на обеспечение безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Согласно документу, российским авиакомпаниям предписано:
- не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана;
- не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.
NOTAM доведен до авиакомпаний и действует до особого распоряжения, предварительно до 02:59 мск 26 июня 2025 года. Росавиация подчеркнула, что обеспечение безопасности полетов является приоритетом.
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