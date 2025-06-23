Минобороны Катара заявило, что ПВО успешно отбило атаку на авиабазу Аль-Удейд

Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, использовав то же количество ракет, что и США бомб при атаке на иранские ядерные объекты, сообщил Совет национальной безопасности Ирана.

По данным иранской гостелерадиокомпании, операция получила название «Известие победы». В связи с атакой воздушная тревога была объявлена на американских базах в Бахрейне, Кувейте и Катаре. Также сообщается о взрывах на базе США в Ираке.

Министерство обороны Катара заявило, что катарские системы ПВО успешно отразили ракетную атаку на авиабазу Аль-Удейд. Об этом пишет ТАСС.

Представитель Белого дома заявил журналистам, что правительство США внимательно отслеживает ситуацию вокруг авиабазы Аль-Удейд и находится в курсе потенциальных угроз.

Рената Валеева