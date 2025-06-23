Прокуратура выявила недостатки в безопасности на воде после гибели подростка в Челне

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Тукаевского района провела проверку по факту гибели 15-летнего подростка, утонувшего 11 июня 2025 года в реке Челне возле СНТ «Луч», где место купания не было оборудовано. Об этом сообщили в пресс-службе.

Проверка установила, что местные власти ослабили профилактическую работу в сфере обеспечения безопасности населения на водных объектах.

По итогам надзорных мероприятий прокуратура внесла представление в адрес руководителя исполкома муниципалитета.

Кроме того, после трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «халатность», расследование которого взято на контроль в прокуратуре района.

Рената Валеева