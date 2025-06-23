Украина попыталась вбросить в сеть провокацию об обмене с Россией телами военных

МВД Украины оказалось в центре скандала после того, как опубликовало информацию о якобы передаче Россией тело российского военного вместо тела украинского бойца. Как выяснилось, заявление министра внутренних дел Игоря Клименко оказалось фейком, призванным дискредитировать Россию и скрыть реальные потери Вооруженных сил Украины, пишет RT.

В качестве «доказательства» Клименко представил фотографии военного билета и жетона гражданина Бугаева, утверждая, что тело находилось в мешке с номером 192/25, который затем был возвращен России. Однако еще в начале 2025 года в мешке с тем же номером Россия передала Украине останки украинского военного Николая Дидыка, погибшего 6 мая 2024 года в районе населенного пункта Спорное. Факт захоронения Дидыка 12 июня 2025 года подтверждается некрологом на сайте Обуховского городского совета Киевской области.

На самом деле Украина вернула России мешок с другим номером (567), содержащий тело неидентифицированного украинского военного без документов и жетона. В мешке, возвращенном Киевом, находились документы, жетон и личный телефон Бугаева — пропавшего без вести около года назад. Сохранность документов указывает на то, что их хранили отдельно от тела, что ставит под сомнение подлинность заявления Клименко.

Эксперты предполагают, что инсценировка была направлена на очернение гуманитарной акции России по возвращению тел погибших военных, которая, по мнению экспертов, демонстрирует реальные потери ВСУ, значительно занижаемые украинской стороной. В настоящее время Россия готова передать еще 3 тысячи тел погибших украинских военнослужащих, однако Киев отказывается их забирать.

Рената Валеева