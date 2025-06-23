Геомагнитные бури обрушатся на Землю в конце недели из-за корональной дыры на Солнце

Фото: Динар Фатыхов

В ближайшие дни Землю ожидают геомагнитные бури, вызванные крупной корональной дырой на Солнце. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

По данным ученых, корональная дыра, образовавшаяся на поверхности Солнца, уже повернулась в сторону Земли и начала оказывать на нее воздействие. Хотя основной поток быстрого солнечного ветра достигнет нашей планеты только через 2-3 дня, геомагнитные возмущения ожидаются уже с 25 июня.

— Сегодняшний прогноз указывает на спокойную геомагнитную обстановку 24 июня. Однако, начиная с 25 июня, мы прогнозируем продолжительные геомагнитные возмущения, — говорится в сообщении лаборатории.

Ученые подчеркивают, что масштаб геомагнитных бурь пока уточняется.

Несмотря на активность Солнца в начале июня, вероятность магнитной бури 23 июня оценивается всего в 17%.



Рената Валеева