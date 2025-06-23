Минниханов осмотрел объекты в историческом центре Казани

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом реставрации объектов культурного наследия в Казани. В центре внимания оказались два значимых проекта: реставрация городской усадьбы XIX века на улице Подлужной, 49 и реконструкция Дома учителя.

На улице Подлужной, 49 раису республики был представлен проект реставрации усадьбы, представляющей собой комплекс из главного здания, флигеля и служебных помещений. В последние десятилетия объект находился в аварийном состоянии. После проведения работ инвестор планирует преобразовать историческую усадьбу в гостевой дом и кафе. Рустам Минниханов одобрил представленный проект.

Далее раис Татарстана посетил объект реконструкции «Дом учителя», построенный в 1900 году. Из-за аварийного состояния фундамента и стен, а также высокого уровня грунтовых вод было принято решение о разборке здания с последующим восстановлением в первоначальных параметрах. При этом планируется частичное использование оригинального кирпича. На сегодняшний день двухэтажное здание уже возведено, ведутся работы по инженерным сетям и устройству кровли.

Рядом с Домом учителя планируется создание нового сквера. Центральным элементом благоустроенной территории станет памятник школьному учителю, проект которого был выбран по итогам творческого конкурса. Новое общественное пространство будет использоваться для проведения различных мероприятий в современных форматах, включая открытые лектории.

9 июня состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. На нем были рассмотрены проекты застройки объектов в исторической части Казани.

Рената Валеева