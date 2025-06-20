УНИКС расстался с Хиллиардом спустя два месяца после подписания
Форвард Дэрран Хиллиард покинул УНИКС спустя два месяца после подписания. Информацию подтвердили в пресс-службе казанского клуба.
— Благодарим Дэррана за вклад в победы команды и желаем успехов в дальнейшей карьере! — говорится в заявлении на официальном сайте казанцев.
Хиллиард перешел в УНИКС в апреле этого года в концовке регулярного чемпионата. Американский форвард сыграл за казанскую команду 10 матчей в плей-офф Единой лиги ВТБ, в которых набирал 8,9 очка, делал 1,8 подбора и отдавал 1,4 результативной передачи, проводя на площадке в среднем 16 минут.
Сообщалось, что Хиллиард покидает Казань ради переезда в испанский «Бильбао».
Ранее УНИКС объявил о продлении контракта с главным тренером команды Велимиром Перасовичем сроком на два года.
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