Следком России завершил расследование теракта в «Крокус Сити Холле»

Следствие установило, что преступление было спланировано и совершено в интересах руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России.

Фото: Динар Фатыхов

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о завершении расследования уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». В рамках дела были задержаны и обвинены 19 человек, включая членов запрещенной в РФ террористической организации «Вилаят Хорасан»*, их пособников и лиц, вооруживших террористов.

Следствие установило, что преступление было спланировано и совершено в интересах руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России. Кроме того, некоторые из обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в Каспийске, но это преступление было предотвращено.

— Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидокрами Муродали Рачабализоды, Шахромджона Гадоева, Зубайдулло Исмоилова, Хусейна Хамидова, Мухаммада Зоира Шарипзоды, Якубджони Давлатхона Юсуфзоды, Назримада Лутфуллои, Джумахона Курбонова, Хусена Медова, Джабраила Аушева, Алишера Касимова, Умеджона и Мустакима Солиевых, Исроила Исломова, а также Диловара и Аминчона Исломовых. Члены запрещенной в РФ террористической организации «Вилаят Хорасан»*, а также их пособники и лица, вооружившие террористов, в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205; 205.1; 205.3; 205.5; 222; 222.1; 223; 223.1; ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205; ст. 322.3 УК РФ, — отметила Петренко.





Подготовка к теракту в «Крокус Сити Холл» началась за несколько месяцев до его совершения. Часть фигурантов прибыла в Россию из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Другие участники находились на территории РФ и занимались поиском средств и орудий для совершения преступления. Некоторые из них занимались переделкой огнестрельного оружия и передавали его членам террористической организации.

В результате теракта погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил около 6 миллиардов рублей.

После совершения преступления его исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Некоторые пособники получили указания от организаторов покинуть территорию России, но были задержаны при попытке пересечения границы.

Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд. В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Управление ФСБ по Татарстану сообщило о задержании жителя Нижнекамска при подготовке террористического акта. Его целью мог стать крупный нефтехимический комплекс.



Дмитрий Зайцев