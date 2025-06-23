Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Нижнекамске

Фото: Максим Платонов

Сегодня Управление ФСБ по Татарстану сообщило о задержании жителя Нижнекамска при подготовке террористического акта. Его целью мог стать крупный нефтехимический комплекс.

По версии спецслужб, задержанный должен был забрать взрывное устройство из тайника, незаметно пронести его и заложить на территории предприятия, где он работал, а затем выехать за пределы России.

После задержания подозреваемый рассказал, что взрывных устройств было два — одно в виде пластиковой бутылки, другое в виде куска мыла коричневого цвета. «Раскаиваюсь», — сообщил он силовикам. На вопрос: «Считаете ли вы себя террористом и предателем родины?» — он ответил утвердительно.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту. Расследование ведут сотрудники регионального управления ФСБ.