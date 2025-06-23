Стали известны соперники «Рубина» на летних сборах
Пресс-служба футбольного клуба «Рубин» сообщила о соперниках команды на летних сборах. В рамках подготовки к новому сезону казанцы проведут четыре контрольных матча. Соперниками «Рубина» станут: «КАМАЗ», «Енисей», «Сочи» и «Урал».
Даты матчей:
- против «КАМАЗа» — 28 июня;
- против «Енисея» — 3 июля;
- против «Сочи» — 6 июля;
- против «Урала» — 12 июля.
Ранее стало известно расписание «Рубина» в Российской премьер-лиге (РПЛ). В стартовом туре чемпионата команда Рашида Рахимова сыграет в Грозном против «Ахмата». Точная дата проведения матча станет известна позже. Первый тур нового сезона РПЛ пройдет с 18 по 21 июля.
В середине недели «Рубин» провел медосмотр футболистов, вышедших из отпуска. После этого команда приступила к летним сборам.
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