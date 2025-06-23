Стали известны соперники «Рубина» на летних сборах

Фото: Динар Фатыхов

Пресс-служба футбольного клуба «Рубин» сообщила о соперниках команды на летних сборах. В рамках подготовки к новому сезону казанцы проведут четыре контрольных матча. Соперниками «Рубина» станут: «КАМАЗ», «Енисей», «Сочи» и «Урал».

Даты матчей:

против «КАМАЗа» — 28 июня;

против «Енисея» — 3 июля;

против «Сочи» — 6 июля;

против «Урала» — 12 июля.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее стало известно расписание «Рубина» в Российской премьер-лиге (РПЛ). В стартовом туре чемпионата команда Рашида Рахимова сыграет в Грозном против «Ахмата». Точная дата проведения матча станет известна позже. Первый тур нового сезона РПЛ пройдет с 18 по 21 июля.

В середине недели «Рубин» провел медосмотр футболистов, вышедших из отпуска. После этого команда приступила к летним сборам.

Рената Валеева