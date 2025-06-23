Рособрнадзор планирует ужесточить требования к экзамену для иностранцев

Основные изменения затронут разделы «Аудирование» и «Говорение» — мигрантам придется не просто выполнить задания, но и набрать определенное количество баллов для получения ВНЖ

Фото: Динар Фатыхов

Комиссия по определению контрольных измерительных материалов (КИМ), в состав которой входят представители федеральных органов власти, правительства Москвы и высших учебных заведений, приняла ряд важных решений по изменению формата экзамена для иностранцев, желающих работать и проживать в России. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

Основные изменения направлены на совершенствование порядка проведения экзаменов и синхронизацию подходов к оценке знаний как для детей, так и для взрослых иностранных граждан. В экзамене для получения разрешения на работу или патента количество заданий по аудированию увеличено вдвое — с двух до четырёх.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Важным нововведением стало установление обязательных минимальных баллов в разделах «Аудирование» и «Говорение» для успешного прохождения экзамена на получение разрешения на временное проживание или вида на жительство.

Экзаменационный банк заданий будет расширен вдвое с 23 июня 2025 года. Проведение экзаменов по новым правилам начнётся 10 июля 2025 года. С обновленной спецификацией экзаменационной работы можно ознакомиться на сайте Федерального института педагогических измерений.

Цель изменений — повышение объективности тестирования и стимулирование иностранных граждан к более глубокому изучению русского языка при планировании работы и проживания в России.

Ранее «Реальное время» сообщало, что с начала года в Татарстане количество иностранцев, проживающих на постоянной основе, увеличилось на 26,2%, достигнув отметки в 18 тысяч. Всего в республике на 1 июня находились 110,5 тыс. мигрантов, лишь 4,5 тыс. из них — нелегально.



Дмитрий Зайцев