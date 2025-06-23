Путин: ядерная триада России получит мощное усиление в виде «Ярса» и Ту-160М

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин заявил сегодня о значительном пополнении стратегических ядерных сил страны в этом году. На встрече с лучшими выпускниками военных вузов он подчеркнул приоритетность технической модернизации армии и флота, особо отметив развитие ядерной триады. Об этом пишет «Интерфакс».

В Ракетные войска стратегического назначения поступят современные мобильные ракетные комплексы «Ярс». Авиационную составляющую усилят модернизированные ракетоносцы Ту-160М, которые уже в этом году войдут в строй.

Помимо этого, Военно-морской флот получит новые корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточными средствами поражения последнего поколения.

Путин заявил о начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник».



Рената Валеева