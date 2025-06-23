Четверо пострадавших при атаке беспилотника в Татарстане выписаны из больниц
Четверо пострадавших при атаке беспилотника в Елабужском районе Татарстана 15 июня выписаны из больниц, пишет «Интерфакс». Трое пациентов продолжают лечение в медицинских учреждениях Набережных Челнов и Елабуги.
По информации Минздрава, четверо пациентов были выписаны из больниц Набережных Челнов. В настоящее время один ребенок получает лечение в Камском детском медицинском центре. В Елабужской центральной районной больнице один пострадавший готовится к выписке, а состояние другого требует дальнейшего наблюдения и лечения.
Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, и их состояние оценивается как стабильное и улучшающееся.
Напомним, обломки беспилотника упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате происшествия один рабочий погиб на месте, еще один скончался в больнице вечером.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.