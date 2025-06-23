Четверо пострадавших при атаке беспилотника в Татарстане выписаны из больниц

Фото: Динар Фатыхов

Четверо пострадавших при атаке беспилотника в Елабужском районе Татарстана 15 июня выписаны из больниц, пишет «Интерфакс». Трое пациентов продолжают лечение в медицинских учреждениях Набережных Челнов и Елабуги.

По информации Минздрава, четверо пациентов были выписаны из больниц Набережных Челнов. В настоящее время один ребенок получает лечение в Камском детском медицинском центре. В Елабужской центральной районной больнице один пострадавший готовится к выписке, а состояние другого требует дальнейшего наблюдения и лечения.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, и их состояние оценивается как стабильное и улучшающееся.

Напомним, обломки беспилотника упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате происшествия один рабочий погиб на месте, еще один скончался в больнице вечером.

Рената Валеева