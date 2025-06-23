Путин: Россия продолжит развивать свои Вооруженные силы

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин заявил о продолжении развития Вооруженных сил как гарантии национального суверенитета. Выступая перед выпускниками военных вузов, глава государства подчеркнул, что в условиях роста геополитической напряженности Россия будет принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности своих союзников. Об этом пишет РИА «Новости».

— Учитывая рост геополитической напряженности, будем и дальше принимать адекватные меры в укреплении безопасности России и наших союзников, развивать наши Вооруженные силы как гарантию суверенного и независимого развития России, — сказал Путин.

Ранее Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным завершением обучения.

Рената Валеева