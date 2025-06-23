Путин поздравил выпускников военных вузов с окончанием обучения

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным завершением обучения. В ходе встречи с молодыми офицерами, состоявшейся сегодня, он подчеркнул значимость достигнутого ими результата, пишет РИА «Новости».

— Товарищи офицеры, дорогие друзья, рад приветствовать всех вас и поздравить с этапным, по-настоящему знаковым событием в жизни, — обратился Путин к выпускникам военных академий, вузов Министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб. Он отметил их высокие оценки на итоговых экзаменах и отличную подготовку во владении современной техникой.

Президент выразил уверенность в том, что полученные знания и навыки позволят молодым специалистам успешно решать сложнейшие задачи, стоящие перед страной.

Рената Валеева