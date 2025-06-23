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В Казани светофор на перекрестке Декабристов и Гагарина временно работает в режиме мигания

13:25, 23.06.2025
В Казани светофор на перекрестке Декабристов и Гагарина временно работает в режиме мигания
Фото: предоставлено комитетом по транспорту Казани

В Казани на перекрестке улиц Декабристов и Гагарина временно изменился режим работы светофора, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту города.

Из-за аварийных работ, проводимых МУП «Водоканал», светофор переведен в режим желтого мигания. Это связано с необходимостью устранения аварии на водопроводных сетях.

Работы планируется завершить к 25 июня 2025 года. Исполком города призывает водителей и пешеходов быть внимательными и следовать установленным дорожным знакам.

Анастасия Фартыгина

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