В Казани светофор на перекрестке Декабристов и Гагарина временно работает в режиме мигания
В Казани на перекрестке улиц Декабристов и Гагарина временно изменился режим работы светофора, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту города.
Из-за аварийных работ, проводимых МУП «Водоканал», светофор переведен в режим желтого мигания. Это связано с необходимостью устранения аварии на водопроводных сетях.
Работы планируется завершить к 25 июня 2025 года. Исполком города призывает водителей и пешеходов быть внимательными и следовать установленным дорожным знакам.
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