В Казани приостановлена работа рентгеновского кабинета стоматологической клиники

Суд запретил деятельность из-за грубых нарушений безопасности

Санитарно-эпидемиологическая служба провела внеплановую проверку в стоматологической клинике «Практикдент» (г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 5) и выявила серьезные нарушения при использовании рентгеновского оборудования.

В ходе проверки выяснилось, что в клинике отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с источниками ионизирующего излучения. Кроме того, в учреждении не ведется должный контроль за мощностью дозы излучения на рабочих местах, а также отсутствует система учета индивидуальных доз, получаемых персоналом.

Также выявили отсутствие технического паспорта на рентгеновский кабинет. При этом не проводится необходимый контроль эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата. К работе с опасным оборудованием допущен персонал, который не прошел обязательное обучение по программе «Радиационная безопасность». Кроме того, в клинике не осуществляется контроль защитной эффективности индивидуальных средств радиационной защиты.

По итогам проверки в отношении ООО «Практикдент» составлены протоколы об административном правонарушении. Рентгеновское оборудование было опечатано, а деятельность кабинета приостановлена по решению суда на 30 суток.

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Дмитрий Зайцев