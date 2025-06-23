Один несовершеннолетний остается на лечении: стало известно о состоянии пострадавших после атаки БПЛА в РТ

Подросток находится в КДМЦ

Фото: Дмитрий Резнов

Как сообщили «Реальному времени» в Управлении здравоохранения Набережных Челнов, после атаки БПЛА в больнице находится один несовершеннолетний. По данным собеседника, еще четверых выписали в удовлетворительном состоянии.

— Он продолжает получать лечение под наблюдением врачей КДМЦ, — отметили в управлении.

Неделей ранее сообщалось о семерых госпитализированных в результате атаки БПЛА. Два пациента находились в состоянии средней тяжести и получали лечение в Елабужской ЦРБ, врачи оценивали динамику их состояния как положительную. Еще трое находились в Камском детском медицинском центре (Н. Челны).

Ранее «Реальное время» сообщало, что 15 июня в Елабужском районе Татарстана в результате попытки атаки БПЛА погибли двое человек, более десяти пострадали.

Дмитрий Зайцев