Один несовершеннолетний остается на лечении: стало известно о состоянии пострадавших после атаки БПЛА в РТ
Подросток находится в КДМЦ
Как сообщили «Реальному времени» в Управлении здравоохранения Набережных Челнов, после атаки БПЛА в больнице находится один несовершеннолетний. По данным собеседника, еще четверых выписали в удовлетворительном состоянии.
— Он продолжает получать лечение под наблюдением врачей КДМЦ, — отметили в управлении.
Неделей ранее сообщалось о семерых госпитализированных в результате атаки БПЛА. Два пациента находились в состоянии средней тяжести и получали лечение в Елабужской ЦРБ, врачи оценивали динамику их состояния как положительную. Еще трое находились в Камском детском медицинском центре (Н. Челны).
Ранее «Реальное время» сообщало, что 15 июня в Елабужском районе Татарстана в результате попытки атаки БПЛА погибли двое человек, более десяти пострадали.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.