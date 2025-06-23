Ночью над регионами РФ уничтожили 123 украинских беспилотника
Также было уничтожено 7 управляемых авиабомб
Российские средства ПВО за ночь уничтожили над регионами России 123 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Также было сбито семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США.
Ранее сообщалось, что за прошлую неделю российские силы ПВО уничтожили 1 190 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.
По данным Минобороны, всего с начала проведения СВО российскими силами были уничтожены свыше 64 тыс. БПЛА, почти 24 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 611 зенитных ракетных комплексов, а также значительное количество другой военной техники и вооружения.
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