Альберт Шайнуров назначен новым председателем Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани

В Казани назначили нового председателя Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани. Им стал Альберт Шайнуров, сообщил на еженедельном совещании мэр города Ильсур Метшин.

Шайнуров с 2020 года работал в социальной комиссии.

— Это пример социального лифта, когда человек работает у нас со студенческой скамьи. И на сегодняшний день вырос до руководителя важнейшего для нас направления — Комитета по внешнему благоустройству, — отметил Метшин.

По словам мэра, одной из основных задач Шайнурова станет повышение эффективности уборки улиц города в осенне-зимний период:

— Новая система уборки входит в личный KPI председателя комитета. Лето тоже важно, но сажать цветочки и стричь газоны мы научились. Главный вызов — это зима. Мы должны уже подойти к уборке снега с новой системой.

Бывшего председателя комитета Игоря Саляхутдинова перевели в управляющую компанию, которая обслуживает Кировский и Московский районы города.

Елизавета Пуншева