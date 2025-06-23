В Татарстане активно продолжается капремонт культурных учреждений

В Татарстане идет капремонт учреждений культуры. Об этом стало известно на совещании, которое провел Рустам Минниханов, глава республики, в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе Минстроя республики.

Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин сообщил о ходе работ. Он подчеркнул, что количество объектов, которые еще не взяты подрядчиками, сокращается.

В рамках четырех республиканских и федеральных программ ремонтируются 27 объектов на сумму почти 980 млн рублей. Из них 19 — это сельские дома культуры. Общий уровень выполнения работ составляет 83%, и уже сданы три объекта в Буинском, Кайбицком и Сабинском районах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Шайдуллин добавил, что на капремонт трех детских школ искусств выделено более 223 млн рублей. В частности, в селе Усады Высокогорского района на ремонт выделено 75 млн рублей в рамках федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Здесь работы завершены на 78%.

Также по пяти другим учреждениям выполнение работ составляет 31%. В рамках нацпроекта «Семья» ремонтируются четыре объекта: две библиотеки в Мамадыше и Казани, театр юного зрителя в селе Вахитово Кукморского района и здание конторы фабрики братьев Комаровых в Кукморе. В программу «Развитие культуры» включена усадьба Боратынского в Казани.

Напомним, что масштабная программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане вышла на финишную прямую. По словам Шайдуллина, работы по капремонту развернулись во всех 42 муниципальных образованиях республики. Общее выполнение программы составляет 38%, а сезонные виды работ выполнены на 36%.

Анастасия Фартыгина