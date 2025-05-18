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За сбор редких грибов можно получить штраф до миллиона рублей

16:36, 18.05.2025
За сбор редких грибов можно получить штраф до миллиона рублей
Фото: Галия Шакирова

Сбор грибов, занесенных в Красную книгу, может повлечь серьезные наказания. В список входят около 41 вида, включая мухомор крошащийся, трюфель летний и другие.

За случайный сбор грибов из списка предусмотрен штраф от 2,5 до 5 тыс. рублей. Об этом сообщает «Газета.RU».

При умышленном сборе краснокнижных видов грозит до четырех лет принудительных работ и штраф до миллиона рублей.

За продажу таких грибов группой лиц — до девяти лет тюрьмы и штраф до 3 млн рублей. Публикация фото или видео с запрещенными грибами в соцсетях карается лишением свободы до шести лет и штрафом до 2 млн рублей.

Матвей Гавриков

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