ФСБ задержала татарстанца, который планировал подорвать крупный нефтехимический объект в Нижнекамске

По данным ведомства, его курировали украинские спецслужбы

Фото: скриншот видео УФСБ России по Татарстану

Управление ФСБ России по Татарстану предотвратило террористический акт на крупном нефтехимическом комплексе в Нижнекамске. По данным спецслужбы, задержанный планировал совершить диверсию на предприятии, где работал. Согласно разработанному сценарию, мужчина должен был извлечь взрывное устройство из тайника, пронести его на территорию завода и осуществить закладку, после чего намеревался покинуть страну.

После задержания подозреваемый рассказал, что взрывных устройств было два — одно в виде пластиковой бутылки, другое в виде куска мыла коричневого цвета. «Раскаиваюсь», — сообщил он силовикам. На вопрос: «Считаете ли вы себя террористом и предателем родины?» — он ответил утвердительно.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ обнаружили элементы самодельного взрывного устройства по указанным координатам схрона.

По факту подготовки теракта следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ «Террористический акт».

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств подготовки преступления.



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Дмитрий Зайцев