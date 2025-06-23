Индустриальные парки Татарстана выполнили все показатели в первом квартале 2025 года

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В Татарстане активно реализуются инвестпроекты по созданию четырех индустриальных парков и одного технопарка в сфере высоких технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

На данный момент в особой экономической зоне «Алабуга» зарегистрировано 18 резидентов, в «Алабуга-2. Нефтехимия» — девять, в «ИнноПарке» — 15, в «Лаишево» — девять, а в проекте «Этилен-600» — один резидент.

По итогам первого квартала 2025 года все ключевые показатели, в том числе по совокупной выручке, количеству резидентов и созданных рабочих мест, были выполнены.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Резиденты индустриальных парков также внесли значительный вклад в бюджеты. В федеральный бюджет было перечислено 23 млрд рублей, а в консолидированный бюджет Татарстана — 6 млрд рублей.



Напомним, что в Татарстане будет создана новая особая экономическая зона (ОЭЗ) «Зеленая долина». Это решение было принято на заседании межведомственной рабочей группы, которую возглавил вице-премьер Александр Новак.



Анастасия Фартыгина