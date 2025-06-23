Волонтеры в Анапе нашли мусор из Турции во время уборки пляжа

Фото: Реальное время

В Анапе волонтеры обнаружили мусор, принесенный течением из Турции, во время уборки загрязненного мазутом песка на территории природного парка «Анапская пересыпь». Об этом РИА «Новости» сообщил сопредседатель Всероссийского движения «Экосистема» Андрей Руднев.

По его словам, волонтеры открыли штаб в этом природном парке в феврале. Они не только очищали пляжи от мазута, но и проводили исследования местности.

— Мы выявили большое количество твердых бытовых отходов. Параллельно с мазутом мы собрали мусор, который был в том числе и турецкий. Было видно, что это турецкая упаковка, — заявил Руднев.

Реальное время / realnoevremya.ru

К уборке пляжей в районе Анапы присоединились около тысячи волонтеров движения «Экосистема». Напомним, что причиной загрязнения стали крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, когда в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Основную часть загрязнений удалось собрать за три дня, однако черноморское побережье Краснодарского края все еще страдает от последствий этой катастрофы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина