Путин поддержал идею сдавать ЕГЭ по истории для гуманитарных вузов

Он также призвал разработать единый подход к знакомству дошкольников с историей

Президент России Владимир Путин поддержал предложение ввести обязательную сдачу ЕГЭ по истории для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности. Об этом сообщает ТАСС.

Предложение о введении нового обязательного экзамена поступило на встрече главы государства с авторами исторических учебников.

— Хорошо. Я сдавал историю как раз, когда поступал в университет, — сказал Владимир Путин.

Он также призвал разработать единый подход для знакомства дошкольников с историей.

5 июня советник президента России Елена Ямпольская представила Владимиру Путину новый «Букварь», входящий в единую государственную линейку учебников.



Дарья Сайфиева