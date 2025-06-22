Путин поддержал идею сдавать ЕГЭ по истории для гуманитарных вузов
Он также призвал разработать единый подход к знакомству дошкольников с историей
Президент России Владимир Путин поддержал предложение ввести обязательную сдачу ЕГЭ по истории для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности. Об этом сообщает ТАСС.
Предложение о введении нового обязательного экзамена поступило на встрече главы государства с авторами исторических учебников.
— Хорошо. Я сдавал историю как раз, когда поступал в университет, — сказал Владимир Путин.
Он также призвал разработать единый подход для знакомства дошкольников с историей.
5 июня советник президента России Елена Ямпольская представила Владимиру Путину новый «Букварь», входящий в единую государственную линейку учебников.
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