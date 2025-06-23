Внимание, экономика!: эксперты обсудили на ПМЭФ почему коммуникации брендов не должны быть скучными

В борьбе за потребителя выиграют те, кто будет использовать вовлекающие креативы и рекомендательные технологии

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Компании обязаны стать ярче и выразительнее, иначе рискуют проиграть конкурентную борьбу за внимание потребителей — такое мнение высказали участники специальной сессии, прошедшей 20 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие было организовано при поддержке Авито AdTech и собрало ведущих экспертов медиасферы, включая журналистику медиаменеджера Ксению Собчак, старшего управляющего директора Авито Артема Кумпеля, директора по маркетингу и коммуникациям РБК Андрея Сикорского, главного редактора интернет-издания Фонтанка.ру Александра Горшкова, исполнительного директора по медиа Rambler&Co Андрея Цыпера и Ярослава Андреева, основателя WildJam.

По словам Ксении Собчак, сегодняшняя информационная среда характеризуется резким ростом объемов контента, тогда как продолжительность суток остается неизменной. Именно поэтому борьба за внимание аудитории стала определяющим фактором успеха компаний. Чтобы завоевать доверие потребителя, бренд обязан отказаться от шаблонных решений и научиться находить нестандартные подходы, используя передовые технологии.

Артем Кумпель отметил, что Авито также сталкивается с проблемой привлечения внимания пользователей. Компания активно внедряет инновационные инструменты, такие как рекомендательные системы и аналитику, позволяющие эффективно доставлять релевантную информацию целевой аудитории.

предоставлено пресс-службой Авито

Представители СМИ подчеркнули необходимость адаптации рекламных стратегий к меняющимся предпочтениям публики. По мнению Андрея Сикорского, аудитория стремится видеть персонализированные рекламные кампании, эмоционально насыщенный контент и органичные интеграции бренда в развлекательную среду.

Александр Горшков добавил, что современный мир диктует бизнесу новые правила игры: разнообразие каналов коммуникаций вынуждает менять стратегии продвижения товаров и услуг в зависимости от платформы распространения. Прежний универсальный подход перестал приносить плоды, и задача специалистов заключается в разработке уникального подхода к каждой конкретной платформе.

Участники сошлись во мнении, что эффективное взаимодействие брендов с пользователями возможно лишь при условии активного использования новейших цифровых инструментов. Особенно важным является применение искусственного интеллекта, способствующего глубокому пониманию потребностей аудитории и созданию качественного, привлекательного контента.

Таким образом, участникам рынка придется значительно повысить креативность и технологичность своих кампаний, поскольку успешное выживание в эпоху информационной перегрузки зависит исключительно от умения привлечь и удерживать внимание пользователей.

предоставлено пресс-службой Авито

Дмитрий Зайцев